Буффон рассказал, как мог стать игроком «Ромы»

В 2001 году Джанлуиджи Буффон мог оказаться в стане «Ромы», которая в тот год стала чемпионом Италии и летом того года представлялась как наилучший выбор. В то же время Буффон покидал «Парму» и в итоге оказался в «Ювентусе», но он мог перебраться в «Рому» - об этом экс-голкипер рассказал в интервью Radio Romanista:

- В 2001 году у моего агента были контакты с «Ромой», и мне нравилась идея поиграть там с моим другом Франческо Тотти. Еще одна возможность была в 2011, когда я думал покинуть «Ювентус», но Антонио Конте уговорил меня остаться, - заявил Буффон, завершивший карьеру прошлым летом.