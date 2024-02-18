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Чемпионат Италии. Серия А

​Рабио: «Слишком поздно проснулись»

18 Февраля 2024 • 06:24 Комментировать

В двадцать пятом туре итальянского чемпионата снова очки потерял туринский «Ювентус» - команда Массимилиано Аллегри была вынуждена дважды отыгрываться в матче с «Вероной». Второй гол «Ювентуса» в этом матче забил французской полузащитник Адриен Рабио. После матча он не скрывал своего разочарования тем, что команда не смогла победить:

- Мы снова потеряли очки. Пропустили ненужный первый гол, отыгрались, но, в целом, принялись играть слишком поздно. Такие мелкие детали в итоге всегда делают разницу, - цитирует слова Рабио Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентусу» предстоит сыграть с «Фрозиноне».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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