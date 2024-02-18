​Аллегри: «Нужна перезагрузка»

В двадцать пятом туре итальянского чемпионата снова очки потерял туринский «Ювентус» - команда Массимилиано Аллегри была вынуждена дважды отыгрываться в матче с «Вероной», и в результате заполучила лишь одно очко. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча:

- Мы ничего еще не гарантировали себе, даже место в Лиге чемпионов. Я не знаю, почему кто-то заговорил о Скудетто. С сегодняшнего дня нам не нужны больше эти мысли, нам нужна перезагрузка, - цитирует слова наставника «Ювентуса» Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентусу» предстоит сыграть с «Фрозиноне».