«Аталанта» провела ещё один ударный матч в Серии А, обыграв «Сассуоло». Алексей Миранчук зарядил по воротам метров с 17, вратарь парировал, а Марио Пашалич был первым на добивании. Матеус Энрике ответил выстрелом с разворота, и вратарь смог перевести мяч в перекладину. Игра рукой на 45-й минуте, пенальти в пользу гостей. Андреа Пинамонти не забил с точки, но надо повторить, так как кто вбежал в штрафную до удара. Повторная попытка, и Марко Карнесекки снова выручил. После перерыва хорошая атака «Аталанты», Эмиль Хольм прострелил, а Тён Копмейнерс в касание пульнул в девятку. Давиде Дзаппакоста сыграл на Миранчука, который вместо удара по воротам отпасовал Шарлю де Кетеларе, в итоге голкипер ногами выбил мяч. Митчел Баккер при помощи рикошета поразил ворота метров с 20 - 3:0.

Миранчук провел на поле 73 минуты, а его команда вышла на чистое четвертое место, выиграв пятый матч Серии А подряд. «Сассуоло» на грани зоны вылета.Протокол игры