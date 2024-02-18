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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Сассуоло»

18 Февраля 2024 • 00:40 Комментировать
Аталанта
3:0
Сассуоло
окончен

«Аталанта» провела ещё один ударный матч в Серии А, обыграв «Сассуоло». Алексей Миранчук зарядил по воротам метров с 17, вратарь парировал, а Марио Пашалич был первым на добивании. Матеус Энрике ответил выстрелом с разворота, и вратарь смог перевести мяч в перекладину. Игра рукой на 45-й минуте, пенальти в пользу гостей. Андреа Пинамонти не забил с точки, но надо повторить, так как кто вбежал в штрафную до удара. Повторная попытка, и Марко Карнесекки снова выручил. После перерыва хорошая атака «Аталанты», Эмиль Хольм прострелил, а Тён Копмейнерс в касание пульнул в девятку. Давиде Дзаппакоста сыграл на Миранчука, который вместо удара по воротам отпасовал Шарлю де Кетеларе, в итоге голкипер ногами выбил мяч. Митчел Баккер при помощи рикошета поразил ворота метров с 20 - 3:0.

Миранчук провел на поле 73 минуты, а его команда вышла на чистое четвертое место, выиграв пятый матч Серии А подряд. «Сассуоло» на грани зоны вылета.Протокол игры

 
Аталанта3:0Сассуоло
(1:0) Пашалич Марио22'  
(2:0) Копмейнерс Тëн58'  
(3:0) Баккер Митчел75'  
Карнесекки МаркоСкальвини ДжорджиоДжимсити БератКолашинац Сеад 82' (Туре Эль Билал ( 82') Хольм Эмиль 74' (Баккер Митчел ( 74') Дзаппакоста ДавидеПашалич МариоЭдерсон ХоноратоКопмейнерс Тëн 90' (Адопо Ндари ( 90') Миранчук Алексей 74' (Скамакка Джанлука ( 74') Де Кетеларе Шарль 82' (Хиен Исак ( 82')
Запасные: Толой РафаэлРуджери МаттеоХатебур ХансДе Рон МартенРосси ФранческоМуссо Хуан
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIНето РуанВити МаттиаДойг ДжошЛипани Лука 61' (Болока Даниэль ( 61') Энрике МатеусБайрами Недим 60' (Дефрель Грегоре ( 60') Торстведт Кристиан 72' (Мулаттьери Самуэле ( 72') Лорьенте Арман 84' (Феррари Джанмарко ( 84') Пинамонти Андреа 72' (Вольпато Кристиан ( 72')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКастильехо СамуэльСейде Эмиль КонрадсенКраньо АлессиоКумбулла МарашМиссори ФилиппоРачич Урош
17 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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