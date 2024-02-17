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Чемпионат Италии. Серия А

Кризис продолжается: «Ювентус» не смог переиграть «Верону»

17 Февраля 2024 • 21:59 Комментировать (1)
Верона
2:2
Ювентус
окончен

Ещё недавно боровшийся с «Интером» за лидерство «Ювентус» после трёх неудачных матчей в субботу гостил у «Вероны» и с трудом боролся с аутсайдером. В дебюте у хозяев угловой, мяч отскочил к линии штрафной площади после навеса, и Майкл Фолоруншо с лёта вколотил мяч в сетку. Филип Костич пробил в руку защитника - пенальти. Душан Влахович с точки на силу направил мяч в правый угол ворот, а голкипер остался по центру - 1:1. В начале второго тайма «Верона» разыграла быструю атаку, и в ее завершении Тейяни Нослин пробил между ног вратаря - гол. Тут же сработал прессинг у фаворита, Мануэль Локателли перехватил мяч и отыграл на партнера. Адриен Рабио со средней дистанции поразил дальний угол - 2:2. «Верона» в целом даже чаще била по воротам, а у соперника уж точно не было больше шансов вырвать победу.

«Верона» делит третье место с конца. Соперник - второй с отставанием от «Интера» в 9 очков.

Протокол игры  
Верона2:2Ювентус
(1:0) Фолоруншо Майкл11'  
  28'Влахович Душан (1:1)
(2:1) Нослин Тейяни52'  
  55'Рабио Адриен (2:2)
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон 85' (Коппола Диего ( 85') Маньяни ДжанджакомоДавидович ПавелКабаль ХуанДуда ОндрейСилва Даниэл 86' (Анри Тома ( 86') Фолоруншо Майкл 74' (Винагре Рубен ( 74') Суслов ТомашЛазович Дарко 74' (Белахяне Реда ( 74') Нослин Тейяни 65' (Свидерски Кароль ( 65')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоСентонз ФабьенКьеза МаттиаТавшан ЭлаисПерилли СимонеМитрович Стефан
Щесны ВойцехГатти Федерико 57' (Кьеза Федерико ( 57') Ругани ДаниэлеДанило ЛуисКамбьясо Андреа 82' (Милик Аркадиуш ( 82') Маккенни УэстонЛокателли МануэльРабио АдриенКостич Филип 57' (Алекс Сандро ( 57') Влахович Душан 82' (Веа Тимоти ( 82') Йылдыз Кенан 66' (Алькарас Карлос ( 66')
Запасные: Айлинг СамуэльДжало ТьягуНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоМиретти ФабиоБоэнде Джозеф
17 февраля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
17 Февраля 2024 в 22:02
Никакого кризиса - Ювентус сыграл на равных с аутсайдером и это уже обыденно. Четыре матча - два очка в активе и более 1000 дней команда без трофеев. Главное, что тренера это не беспокоит и Юве борется за место в четвёрке. Магическое слово "Кальма", глубокий вдох-выдох и ждём, когда Милан нас обгонит.
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