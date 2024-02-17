Кризис продолжается: «Ювентус» не смог переиграть «Верону»

Ещё недавно боровшийся с «Интером» за лидерство «Ювентус» после трёх неудачных матчей в субботу гостил у «Вероны» и с трудом боролся с аутсайдером. В дебюте у хозяев угловой, мяч отскочил к линии штрафной площади после навеса, и Майкл Фолоруншо с лёта вколотил мяч в сетку. Филип Костич пробил в руку защитника - пенальти. Душан Влахович с точки на силу направил мяч в правый угол ворот, а голкипер остался по центру - 1:1. В начале второго тайма «Верона» разыграла быструю атаку, и в ее завершении Тейяни Нослин пробил между ног вратаря - гол. Тут же сработал прессинг у фаворита, Мануэль Локателли перехватил мяч и отыграл на партнера. Адриен Рабио со средней дистанции поразил дальний угол - 2:2. «Верона» в целом даже чаще била по воротам, а у соперника уж точно не было больше шансов вырвать победу.

«Верона» делит третье место с конца. Соперник - второй с отставанием от «Интера» в 9 очков.