«Ювентус» близок к продлению контракта с важным игроком

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны близок к продлению контракта с клубом. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 33-летнего Щесны со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года. Всё идёт к тому, что поляк подпишет более долгосрочное трудовое соглашение.

В сезоне 2023/2024 Войцех Щесны провёл за «Ювентус» 22 матча. В них вратарь пропустил 14 голов.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В субботу команда Массимилиано Аллегри проводит гостевой матч Серии А против «Вероны».