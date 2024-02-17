В субботу «Наполи» проводил домашний матч чемпионата Италии против «Дженоа». Команда Вальтера Маццарри потеряла очки – игра завершилась вничью со счётом 1:1. Неаполитанцы могли и вовсе проиграть, но в концовке встречи они забили гол.

Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, после финального свистка фанаты «Наполи» освистали команду. Очевидно, что болельщики остались недовольны игрой и, главное, итоговым результатом.

«Наполи» является действующим чемпионом Италии. При этом сейчас команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице Серии А.