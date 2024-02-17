​«Ювентус» объявил состав на игру с «Вероной»

В субботу вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Вероны». Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Щесны, Гатти, Ругани, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Йылдыз.

Стартовый свисток в матче «Верона» - «Ювентус» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Ювентус» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А. От «Интера» команда отстаёт на 10 очков.