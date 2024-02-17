Президент «Лацио» Лотито начал работу по продлению контракта с двумя игроками

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито всерьёз взялся за новые контракты для двух футболистов. Речь идёт о полузащитниках Маттео Дзакканьи и Фелипе Андерсоне. У первого соглашение с «бьянкочелести» истекает через полтора года, а у второго – в конце нынешнего сезона.

По информации от журналиста Николо Скиры, Лотито начал активную работу по продлению контракта с Дзакканьи и Андерсоном. Напомним, оба футболиста ранее были связаны с трансфером в туринский «Ювентус». Если говорить о Фелипе, ходили слухи о том, что бразилец уже подписал предварительный контракт со «старой синьорой».

Отметим, что «Лацио» в данный момент занимает седьмую строчку в Серии А. Зато в Лиге чемпионов команда недавно обыграла мюнхенскую «Баварию» (1:0) в первом матче 1/8 финала.