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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» готов продать Леау – названо условие

17 Февраля 2024 • 16:58 Комментировать

Нападающий Рафаэл Леау может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, «россонери» будут готовы продать звёздного португальца, если предложение превысит 100 миллионов евро.

Отмечается, что в действующем контракте 24-летнего Леау прописана опция выкупа в 175 миллионов евро, и сумма меньше сотни миллионов «Милан» определённо не устроит.

В последнее время слухи активно связывают Рафаэла Леау с «ПСЖ». В Париже видят в португальце игрока, способного заменить Килиана Мбаппе. Последний, судя по всему, перейдёт в «Реал». 

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

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