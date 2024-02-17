Дзанетти трогательно вспомнил об Адриано, выступавшем за «Интер»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался об Адриано, ранее выступавшем за клуб.

«После перехода в «Интер» он забил впечатляющий гол в товарищеской игре против «Реала». Я сказал себе: это новый Роналдо, у него есть всё. Телосложение, талант, скорость. Но Адри приехал из фавел, и это меня напугало. Я чётко видел проблемы, которые богатство порождает для тех, у кого никогда ничего не было. Почти каждый день я спрашивал у него: «Что будешь делать вечером? Куда пойдёшь?» Я боялся, что с ним случится беда.

У Адриано был отец, который много наблюдал за ним и знал, как его перенастроить. Но перед началом сезона произошло непоправимое. Он получил новость: «Адриано, папа умер». Я видел, как он рыдал, бросал телефон и кричал, как сумасшедший. С того дня мы с Моратти взяли его под крыло, будто младшего брата. Он всё время посвящал голы отцу, поднимая глаза и руки к небу. Но после того телефонного звонка он уже никогда не был прежним. Мы с Кордобой проводили с ним целые вечера, пытаясь его подбодрить. Мы говорили: «Ты представляешь собой смесь Роналдо и Ибрагимовича, ты можешь стать сильнее их, у тебя всё есть». Но нам не удалось вывести депрессию», - слова Дзанетти приводит Football Tweet.