«Ювентус» решил судьбу Погба

Руководство туринского «Ювентуса» приняло решение по будущему полузащитника Поля Погба. Как информирует Tuttosport, «старая синьора» намерена расстаться с французским футболистом в летнее трансферное окно.

Итальянский топ-клуб больше не рассчитывает на хавбека и хочет за счет его ухода разгрузить зарплатную ведомость. Напомним, что Погба провалил допинг-тест и не может выходить на поле.

Поль вернулся в туринский гранд летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух поединках «Ювентуса».