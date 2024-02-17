​Де Врей: «Победа повышает уверенность в успехе против «Атлетико»

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей очень рад победе своего клуба в матче начавшегося двадцать пятого тура итальянской Серии А. Миланцы камня на камне не оставили от «Салернитаны», забив той четыре безответных мяча. Де Врей надеется, что это поможет «Интеру» оптимальным образом выступить в своем следующем матче против мадридского «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.

- Следующий матч будет очень тяжелым. В турнире остались самые сильные, в том числе и «Атлетико». Но мы в хорошей форме, мы хотим победить. И, может, дойти до финала, как в прошлом году, - цитирует слова де Врея fcinter1908.it.