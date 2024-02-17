Ди Ливио: «Если Симоне Индзаги упустил Скудетто, то ему лучше уйти»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио считает, что при нынешнем преимуществе в турнирной таблице миланский «Интер» не может позволить себе проиграть сезон. Подопечные Симоне Индзаги все дальше отрываются от конкурентов - угодившего в небольшой кризис «Ювентуса» и нестабильного «Милана».

- «Интер» сейчас взрослее и сильнее, чем в предыдущие годы. Если Индзаги упустит такой Скудетто, то ему лучше уйти, - цитирует слова ди Ливио fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Лечче». Это случится 25 февраля.