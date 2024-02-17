​Лаутаро: «Горжусь, что забил 125 голов за «Интер»

В Италии начались матчи двадцать пятого тура Серии А, лидирующий в турнирной таблице миланский «Интер» разгромил «Салернитану», забив той четыре безответных мяча. Отличился и главный бомбардир клуба Лаутаро Мартинес, который достиг отметки в 125 голов в составе «Интера». После игры он прокомментировал эту отметку:

- Прежде всего, горжусь нашей победой. Но и мои 125 голов за «Интер» - тоже повод для гордости. Это честь для меня. Работаю дальше не покладая рук, - цитирует слова Лаутаро fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Лечче», это будет двадцать пятого февраля.