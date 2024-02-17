Де Врей: «Это сильнейший «Интер» за всё время, что я здесь играю»

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей высоко оценил уровень своей команды.

«Нерадзурри» увеличили задел над «Ювентусом» до десяти очков, разгромив на своём поле «Салернитану» в матче 24 тура Серии А (4:0).

«Думаю, это сильнейший «Интер» за всё время, что я выступаю в клубе. Это результат многолетней совместной работы. Мы давно играем вместе, вся команда растёт, и сейчас мы пожинаем плоды. Очень приятно быть частью этой команды.

Чемпионство? До этого ещё далеко. Посмотрим, где мы в итоге окажемся, но впереди много матчей», – сказал в беседе с DAZN нидерландец, играющий за «Интер» с 2018 года.