​Хави рассказал, как отклонил предложение «Милана»

Хави обижен - по риторике главного тренера (пока что) «Барселоны» чувствуется, что он разочарован отношением к нему, но пока не указывает конкретных обидчиков. В ходе очередной пресс-конференции Хави дал понять, что всегда был предан клубу.

- Я сделал очень многое для кулес и всегда вел себя как настоящий фанат клуба, отдавая ему приоритет во всем и вся. Я так был воспитан с младых лет. Когда мне было восемнадцать, я даже не захотел выслушивать предложение «Милана», - цитирует слова Хави derbyderbyderby.it.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, он тренирует клуб с 2021 года - но нынешний сезон, судя по всему, для него последний в этой должности.