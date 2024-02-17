Индзаги – об отрыве «Интера» от «Ювентуса»: «В футболе нельзя быть полностью уверенным»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о положении дел в чемпионской гонке Серии А.

После уверенной победы над «Салернитаной» (4:0) «нерадзурри» упрочили лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от «Ювентуса» до десяти очков за 14 туров до финиша.

«В футболе никогда нельзя быть полностью уверенным, мы должны сохранять концентрацию. Будучи игроком, я выигрывал Скудетто, когда это казалось невозможным, и проигрывал, когда чемпионство было в наших руках. Я давно в футболе, и поэтому я знаю, что впереди нас ждёт долгий путь.

Мы должны идти к цели от матча к матчу. Наша задача – дойти до конца во всех турнирах. Мы не можем расслабляться в Серии А, потому что «Ювентус» и «Милан» не сдадутся», – сказала в интервью Sky Sport Индзаги.