Лаутаро – о контракте с «Интером»: «Мы не спешим»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил новый вопрос о продлении контракта с клубом.

Руководство «нерадзурри» давно ведёт переговоры с капитаном команды, но сделка пока не согласована. Текущий договор 26-летнего аргентинца рассчитан до 2026 года.

«Нет никакой спешки, я спокоен. Мы обсуждаем контракт, но нам ещё предстоит согласовать несколько деталей. Это непросто, но работа ведётся. У меня ещё остаётся два с половиной года по нынешнему контракту», – приводит журналист Николо Скира слова Мартинеса, высказавшегося после победы над «Салернитаной» (4:0).

Перед началом пятничного поединка Серии А гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что не боится ухода Лаутаро Мартинеса в «ПСЖ».