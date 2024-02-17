«Интер» повторил собственное достижение 17-летней давности

Миланский «Интер» сделал очередной уверенный шаг на пути к чемпионству.

Команда Симоне Индзаги разгромила в родных стенах «Салернитану» в матче Серии А – 4:0. В активе «нерадзурри» теперь 20 побед после 24 туров – миланцы достигли подобного результата лишь во второй раз в истории и впервые с сезона-2006/07 (тогда была 21 победа после 24 туров), информирует Opta. Ту кампанию коллектив под руководством Роберто Манчини завершил с 97 набранными очками – отрыв от ставшей второй «Ромы» составил 22 балла.

В настоящий момент «Интер» лидирует в Серии А с 63 очками, опережая «Ювентус» на десять зачётных пунктов.