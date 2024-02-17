«Интер» легко и быстро разгромил «Салернитану»

В 25-м туре Серии А «Интер» принимал «Салернитану» и сокрушил соперника, позволив ему лишь раз пробить по воротам. Уже на первых минутах миланцы после углового штурмовали ворота, ряд ударов, и Маркус Тюрам попал в штангу. Николо Барелла в центре штрафной стрелял по воротам, мяч от голкипера полетел в перекладину. Прорыв Карлоса Аугусто по левому краю привел к прострелу на Тюрама, который в штрафной в касание все же поразил цель. И снова Аугусто ассистировал, из аута ввел мяч в штрафную на Лаутаро Мартинеса, а тот метко попал в дальний угол - 2:0. Барелла простреливал у ворот, мяч дважды рикошетил от гостей, и Дензел Дюмфрис загнал его в сетку. После перерыва уже не было такой остроты, но на 90-й минуте прорыв Дюмфриса закончился пасом к линии штрафной, и Марко Арнаутович свой гол забил - 4:0.

«Интер» уже в 10 очках от второго места, противник на дне.