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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» легко и быстро разгромил «Салернитану»

17 Февраля 2024 • 00:56 Комментировать
Интер Милан
4:0
Салернитана
окончен

В 25-м туре Серии А «Интер» принимал «Салернитану» и сокрушил соперника, позволив ему лишь раз пробить по воротам. Уже на первых минутах миланцы после углового штурмовали ворота, ряд ударов, и Маркус Тюрам попал в штангу. Николо Барелла в центре штрафной стрелял по воротам, мяч от голкипера полетел в перекладину. Прорыв Карлоса Аугусто по левому краю привел к прострелу на Тюрама, который в штрафной в касание все же поразил цель. И снова Аугусто ассистировал, из аута ввел мяч в штрафную на Лаутаро Мартинеса, а тот метко попал в дальний угол - 2:0. Барелла простреливал у ворот, мяч дважды рикошетил от гостей, и Дензел Дюмфрис загнал его в сетку. После перерыва уже не было такой остроты, но на 90-й минуте прорыв Дюмфриса закончился пасом к линии штрафной, и Марко Арнаутович свой гол забил - 4:0.

«Интер» уже в 10 очках от второго места, противник на дне.

Протокол игры  
Интер Милан4:0Салернитана
(1:0) Тюрам Маркус17'  
(2:0) Мартинес Лаутаро19'  
(3:0) Дюмфрис Дензел40'  
(4:0) Арнаутович Марко90'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанБастони Алессандро 77' (Бушанан Тажон ( 77') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу Хакан 67' (Аслани Кристьян ( 67') Мхитарян Генрих 60' (Классен Дэви ( 60') Аугусто КарлосМартинес Лаутаро 60' (Санчес Алексис ( 60') Тюрам Маркус 60' (Арнаутович Марко ( 60')
Запасные: Аудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельФраттези ДавидеДармиан МаттеоСтанкович АлександарДи Дженнаро РаффаэлеДимарко Федерико
Очоа ГильермоПасалидис ТриантафиллосБоатенг Жером 24' (Маджоре Джулио ( 24') Пеллегрино МаркоСамбья СаломонДзаноли Алессандро 83' (Сими Нванкво ( 83') Кулибали Лассана 65' (Ленговски Матеуш ( 65') Башич ТомаКандрева АнтониоДиа Булайе 64' (Вайссман Шон ( 64') Чауна Лум  71' 83' (Кастанос Григорис ( 83')
Запасные: Костиль БенуаАллокка ПаскуалеВиньято ЭмануэльМанолас КостасМартеджани АгустинГомис Ирон
16 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Салернитана

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