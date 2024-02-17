«Интер» нанёс 16 ударов в первом тайме матча против «Салернитаны», гости не пробили ни разу

Миланский «Интер» сокрушил «Салернитану» в первом тайма поединка Серии А.

Хозяева поля быстро забили два мяча – на 17-й и 19-й минутах отличились нападающие Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. Незадолго до перерыва Дензел Дюмфрис довёл счёт до крупного. Примечательна и статистика ударов: «нерадзурри» успели пробить впечатляющие 16 раз, в то время как их соперники не предприняли ни одной попытки. Преимущество по владению мячом тоже колоссально – 78% против 22%.

Следить за событиями второго тайма матча «Интер» – «Салернитана» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.