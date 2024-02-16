«Ювентус» принял решение по Ругани

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани проведёт переговоры с клубом по новому контракту.

Действующее соглашение 29-летнего игрока истекает по окончании текущего сезона. По заявлениям журналиста Джованни Альбанезе, «Ювентус» заинтересован в продолжении сотрудничества с центрбеком. Сам итальянец готов продлить договор даже в случае сокращения зарплаты. Обсуждения состоятся ближе к лету.

Даниэле Ругани принадлежит «Ювентусу» с начала 2015 года. В текущем сезоне футболист появился на поле в 12 матчах команды Массимилиано Аллегри, записав себе в актив два забитых гола.