Лаутаро – лишь третий игрок «Интера», забивший 20+ голов в Серии А в трёх сезонах кряду

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вновь преодолел отметку в 20 забитых мячей в Серии А.

Двадцатым для аргентинца стал сегодняшний гол в ворота «Салернитаны», забитый на 19-й минуте встречи. По сведениям Opta, Мартинес стал лишь третьим за всю историю «Интера» игроком, которому удалось забить не менее 20 мячей в трёх подряд розыгрышах Серии А. Ранее это удавалось только Джузеппе Меацце (пять раз подряд в 30-е годы) и Иштвану Ньершу (четырежды с конца 40-х по начало 50-х).

В прошлой кампании Лаутаро Мартинес отличился в чемпионате Италии 21 раз, проведя 38 поединков. С таким же результатом футболист завершил и позапрошлый сезон, проведя при этом 35 игр.