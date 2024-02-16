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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Рабио сильно вырос как личность»

16 Февраля 2024 • 23:22 Комментировать
Верона
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Ювентус
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Через 19 ч. 27 мин.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о прогрессе полузащитника Адриена Рабио.

Французский футболист смог реанимировать карьеру под руководством Аллегри, став одним из ключевых исполнителей в составе туринцев в прошлом сезоне. В нынешней кампании 28-летний хавбек также появляется в стартовом составе в подавляющем большинстве матчей.

«Я ушёл из клуба, когда он приехал сюда в 2019 году. С тех пор он значительно вырос как личность, повзрослел. В прошлом сезоне он выступил великолепно, а сейчас поддерживает свой уровень. Он крайне важен для нас не только на поле, но и в раздевалке», – цитирует журналист Альфредо Педулла тренера «бьянконери».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Адриен Рабио ещё теги

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