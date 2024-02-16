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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» до сих пор не проиграл в 2024 году, у команды лишь два пропущенных гола

16 Февраля 2024 • 23:08 Комментировать
Торино
2:0
Лечче

«Торино» вечером пятницы встречался с «Лечче» в рамках итальянской Серии А. Матч завершился домашней победой туринского клуба.

Любопытно, что туринцы до сих пор не проигрывают в 2024 календарном году. Последнее поражение этого клуба датируется 29 декабря – тогда «Торино» неудачно съездил в гости к «Фиорентине», минимально уступив.

А самое интересное, что в 2024 году, который идёт вот уже полтора месяца, туринский клуб пропустил всего лишь два раза. Это меньше чем у принципиального соперника и географического соседа, «Ювентуса». У «бьянконери» в Серии А набралось четыре пропущенных гола и уже два поражения – от «Интера» и «Удинезе».

«Торино» открыл европейский уикенд уверенной победой над «Лечче»

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Евро-Футбол.Ру,
Торино

Новости по матчу

16 Февраля
23:00
«Торино» открыл европейский уикенд уверенной победой над «Лечче»
02:46
Интересный прогноз и ставка на матч Торино – Лечче чемпионата Италии – 16 февраля 2024
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