«Торино» до сих пор не проиграл в 2024 году, у команды лишь два пропущенных гола

«Торино» вечером пятницы встречался с «Лечче» в рамках итальянской Серии А. Матч завершился домашней победой туринского клуба.

Любопытно, что туринцы до сих пор не проигрывают в 2024 календарном году. Последнее поражение этого клуба датируется 29 декабря – тогда «Торино» неудачно съездил в гости к «Фиорентине», минимально уступив.

А самое интересное, что в 2024 году, который идёт вот уже полтора месяца, туринский клуб пропустил всего лишь два раза. Это меньше чем у принципиального соперника и географического соседа, «Ювентуса». У «бьянконери» в Серии А набралось четыре пропущенных гола и уже два поражения – от «Интера» и «Удинезе».

«Торино» открыл европейский уикенд уверенной победой над «Лечче»