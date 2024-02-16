«Торино» открыл европейский уикенд уверенной победой над «Лечче»

25-й тур чемпионата Италии открыли набравший хорошую форму «Торино» и проигрывающий матч за матчем «Лечче». Роберто Пикколи в дебюте едва не открыл счет, но защитник остановил мяч на ленточке. Первый голевой удар случился на 50-й минуте, когда Рауль Белланова здорово зарядил из-за пределов штрафной - 1:0. Вскоре Марин Погранчич получил вторую желтую карточку и ухудшил шансы гостей на спасение. На 81-й минуте после подачи корнера Дуван Сапата с нескольких метров головой удвоил счет.
2:0 в итоге, «Торино» после заслуженной победы вышел на девятое место, противник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Белланова Рауль50'
|(2:0) Сапата Дуван81'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи• 45'Ловато Маттео•Масина Адам•Белланова Рауль•Риччи Самуэле•Илич Иван88' (Окереке Давид (88') •Лазаро Валентино76' (Войвода Мергим (76') •Пеллегри Пьетро62' (Санабрия Антонио (62') •Влашич Никола62' (Линетти Кароль (62') •Сапата Дуван88' (Гинейтис Гвидас (88')
Запасные: Сазонов Саба•Савва Заннетос•Джемелло Лука•Попа Михай
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин 41'• 70'Баскиротто Федерико•Доргу Патрик 78'79' (Галло Антонино (79') •Рамадани Юльбер•Блен Алексис 50'62' (Каба Мохамед (62') •Рафья Хамза61' (Сансоне Никола (61') •Алмквист Понтус•Пикколи Роберто79' (Крстович Никола (79') •Уден Реми74' (Туба Ахмед (74')
16 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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