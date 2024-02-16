«Торино» открыл европейский уикенд уверенной победой над «Лечче»

25-й тур чемпионата Италии открыли набравший хорошую форму «Торино» и проигрывающий матч за матчем «Лечче». Роберто Пикколи в дебюте едва не открыл счет, но защитник остановил мяч на ленточке. Первый голевой удар случился на 50-й минуте, когда Рауль Белланова здорово зарядил из-за пределов штрафной - 1:0. Вскоре Марин Погранчич получил вторую желтую карточку и ухудшил шансы гостей на спасение. На 81-й минуте после подачи корнера Дуван Сапата с нескольких метров головой удвоил счет.

2:0 в итоге, «Торино» после заслуженной победы вышел на девятое место, противник - 13-й.