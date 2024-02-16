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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта прокомментировал возможный переход Лаутаро в «ПСЖ»

16 Февраля 2024 • 22:49 Комментировать
Интер Милан
0:0
Салернитана
1 1.18 X 7.90 2 15.00
1-й тайм

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос об интересе «ПСЖ» к нападающему Лаутаро Мартинесу.

Аргентинец должен был продлить контракт с «нерадзурри», однако переговоры затянулись, что спровоцировало новую волну слухов о возможном уходе игрока. Одним из претендентов на капитана «Интера» считается «ПСЖ».

«ПСЖ» и Лаутаро? На сегодняшний день нет никаких поводов для подобных опасений. Это обычная ситуация в футболе. Но мы не должны позволять заголовкам газет влиять на нас, ведь мы – «Интер», и я не вижу особой разницы между нашим клубом и «ПСЖ», – приводит инсайдер Николо Скира слова Маротты.

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