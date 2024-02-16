Тюрам, Мхитарян и Мартинес – в старте «Интера» на матч с «Салернитаной»

В пятницу миланский «Интер» будет принимать дома одного из главных аутсайдеров Серии А – «Салернитану». Менее чем за час до матча в миланском клубе назвали состав на грядущий матч. Выглядит он следующим образом:

Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Мартинес.

Напомним, что «Интер» - самый главный фаворит на чемпионство в этом сезоне в Серии А. У команды сейчас 60 очков в активе, а отрыв от второго места, на котором идёт «Ювентус» - семь баллов. А их грядущие оппоненты занимают самое последнее, 20-е место с 13 баллами.

Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал. Старт – ровно в 23:00 по Москве.