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Аллегри – о 405 матчах у руля «Ювентуса»: «Считаю себя счастливчиком»

16 Февраля 2024 • 21:39 Комментировать
Верона
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Ювентус
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Через 21 ч. 14 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал своё недавнее достижение.

Итальянский специалист провёл 405 матчей у руля «бьянконери» – второй показатель среди всех тренеров в истории клуба наряду с Марчелло Липпи.

«Для меня это большая честь. Достичь такой отметки в качестве тренера в этом великом клубе – это невероятно. Я считаю себя счастливчиком», – заявил в интервью официальному каналу «Ювентуса» 56-летний наставник.

Массимилиано Аллегри занимает должность в «Ювентусе» с 2021 года. В свой первый приход тренер руководил туринской командой на протяжении пяти лет – с 2014 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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