Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал кандидатуры, которые могли бы заменить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Может быть, Клопп мог бы попробовать, он освобождается сейчас. Может быть, захочет поменять место дислокации. Хаби Алонсо - молодой, прилично работает, но думаю, что это нереально. Если смотреть в Италии, то хвалят Мотту в «Болонье», команда идёт без больших финансов на пятом месте в чемпионате. Неплохо играют, за счёт контроля набирают очки. Не знаю, как он справится в большой команде. Он был хорошим футболистом, поигравшим на суперуровне. Можно было рассмотреть, но жаль, опыта нет», — сказал Дьяков.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» идёт на втором месте с 53 очками. Лидирует в Серии А «Интер», у которого на семь очков больше и есть матч в запасе.