Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дьяков предположил, кто может возглавить «Ювентус» в случае ухода Аллегри эксклюзив

16 Февраля 2024 • 17:30 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал кандидатуры, которые могли бы заменить главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Может быть, Клопп мог бы попробовать, он освобождается сейчас. Может быть, захочет поменять место дислокации. Хаби Алонсо - молодой, прилично работает, но думаю, что это нереально. Если смотреть в Италии, то хвалят Мотту в «Болонье», команда идёт без больших финансов на пятом месте в чемпионате. Неплохо играют, за счёт контроля набирают очки. Не знаю, как он справится в большой команде. Он был хорошим футболистом, поигравшим на суперуровне. Можно было рассмотреть, но жаль, опыта нет», — сказал Дьяков.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» идёт на втором месте с 53 очками. Лидирует в Серии А «Интер», у которого на семь очков больше и есть матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри Хаби Алонсо Юрген Клопп Виталий Дьяков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.02.24 в 21:00
Торино Торино
Лечче Лечче
1.69 3.40 5.40
Видео
16.02.24 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Салернитана Салернитана
1.14 7.60 16.00
Видео
17.02.24 в 17:00
Наполи Наполи
Дженоа Дженоа
1.61 3.80 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
15:56 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам признался, что очень много спит перед матчами 1
14:23 · Италия. Серия А
«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро – «ПСЖ» следит
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за талантливого полузащитника
12:08 · Италия. Серия А
Президент «Милана»: «Сокращение Серии А неизбежно»
12:02 · Италия. Серия А
Агент: «Погба готов выйти на поле хоть завтра»
11:54 · Италия. Серия А
В «Милане» ответили на вопрос об отставке Пиоли
11:18 · Италия. Серия А
Леау – о шансах «Милана» на скудетто: «Это сложно, но не невозможно»
11:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может заменить Дэвиса звездой «Милана»
10:29 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» не теряет надежд оставить Андерсона в команде
09:04 · Италия. Серия А
Моуринью ответил на вопрос о планах на будущее
08:58 · Англия. Премьер-лига
Замена Мбаппе: «ПСЖ» выбирает из трёх звёздных нападающих 1
08:46 · Италия. Серия А
Известна судьба Бареллы в «Интере»
08:34 · Италия. Серия А
Моуринью назвал самое болезненное увольнение в карьере
05:27 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Мне нравится забивать»
04:50 · Италия. Серия А
​Лукаку: «1:1 в Роттердаме - это хороший результат»
Все новости
Рекомендуем