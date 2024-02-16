Маркус Тюрам признался, что очень много спит перед матчами

Футболист «Интера» Маркус Тюрам рассказал, как восстанавливается перед матчами.

Игрок заявил, что спит около 14 часов в день. Однако после игр он испытывает с этим определённые проблемы, так как эмоции переполняют, передаёт издание Corriere della Sera

Добавим, что форвард перебрался в миланскую команду из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2023 года на правах свободного агента. Всего он провёл за «Интер» во всех турнирах 32 матча, в которых отличился 11 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Нынешний контракт игрока действует до лета 2028 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.