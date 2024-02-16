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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро – «ПСЖ» следит

16 Февраля 2024 • 14:23 Комментировать

«ПСЖ» следит за ситуацией нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Чемпион мира ведёт переговоры о новом контракте, но процесс проходит непросто. Мартинес запрашивает зарплату в 10 миллионов евро, в том время как «нерадзурри» едва дотягивают до 8 миллионов. При этом в миланском клубе не считают никого неприкасаемым, пишет La Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что за ситуацией Лаутаро Мартинеса следит «ПСЖ». «Интер» мог бы вступить в переговоры, если бы предложение составило 100 миллионов евро. Речь о гарантированной сумме, без учёта бонусов.

В 30 матчах сезона 2023/2024 Лаутаро Мартинес забил 22 гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

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