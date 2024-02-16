Президент «Милана»: «Сокращение Серии А неизбежно»

Президент «Милана» Паоло Скарони считает, что сокращение числа участников чемпионата Италии неизбежно.

«Мы должны сократить количество матчей, чтобы уберечь здоровье футболистов. Учитывая постоянный рост международных поединков, получается очень много игр. Сокращение Серии А неизбежно, это должно произойти. Напомню, что итальянский футбол переживал свой лучший период, когда в лиге было 18 команд», - передает слова руководителя Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии выступают 20 клубов. На первом месте располагается миланский «Интер», далее идут туринский «Ювентус» и «Милан».