Агент: «Погба готов выйти на поле хоть завтра»

Рафаэла Пимента, агент французского хавбека Поля Погба, поведала о текущем состоянии футболиста. Он отстранен от игры на неопределенный срок из-за проваленного допинг-теста.

«Состояние Погба? Поль готов выйти на поле хоть завтра. Он готов к любому развитию событий, это чемпион с психологической точки зрения. Погба получает удар, переживает его и движется дальше. Он постоянно тренируется, поддерживает себя в форме», - передает слова Пименты Football-Italia.

Напомним, что Погба числится игроком туринского «Ювентуса». Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года.