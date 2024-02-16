В «Милане» ответили на вопрос об отставке Пиоли

Паоло Скарони, который занимает пост президента «Милана», высказался относительно будущего главного тренера команды Стефано Пиоли.

«Мы рады видеть Стефано у руля команды. В данный момент все идет хорошо, поэтому вопрос об отставке совсем неуместен», - передает слова руководителя Tribal Football.

«Россонери» занимают третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланский гранд отстает от лидирующего «Интера» на восемь баллов.

58-летний специалист возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.