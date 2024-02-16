Президент «Лацио» не теряет надежд оставить Андерсона в команде

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито не теряет надежд на то, что сможет оставить в команде вингера Фелипе Андерсона. Ранее сообщалось, что опытный бразилец уже подписал предварительный контракт с туринским «Ювентусом».

По информации от La Gazzetta dello Sport, Лотито всё ещё видит возможность подписать с Андерсоном новый контракт. Напомним, действующее соглашение Фелипе истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Андерсон отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Фелипе ранее выступал в Англии в составе лондонского «Вест Хэма».