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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио» не теряет надежд оставить Андерсона в команде

16 Февраля 2024 • 10:29 Комментировать
Верона
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Ювентус
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17.02 20:00

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито не теряет надежд на то, что сможет оставить в команде вингера Фелипе Андерсона. Ранее сообщалось, что опытный бразилец уже подписал предварительный контракт с туринским «Ювентусом».

По информации от La Gazzetta dello Sport, Лотито всё ещё видит возможность подписать с Андерсоном новый контракт. Напомним, действующее соглашение Фелипе истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Андерсон отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Фелипе ранее выступал в Англии в составе лондонского «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Клаудио Лотито Фелипе Андерсон ещё теги

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