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Моуринью ответил на вопрос о планах на будущее

16 Февраля 2024 • 09:04 Комментировать

Известный футбольный специалист Жозе Моуринью поведал о планах на ближайшее будущее.

«Что касается моего будущего, то я пока не знаю. Я не могу понять людей, которые берут перерыв на один год. Мне не нравится находиться без работы. Я хочу заниматься своим делом. Сейчас у меня есть время набраться сил и найти себе новое место», - передает слова португальского тренера инсайдер Джанлука ди Марцио.

Последним местом работы «Особенного» была итальянская «Рома». Моуринью был отправлен в отставку с поста рулевого «волков» в прошлом месяце.

Моуринью назвал самое болезненное увольнение в карьере

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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