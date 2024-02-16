Известна судьба Бареллы в «Интере»

Миланский «Интер» сохранит в своем составе полузащитника Николу Бареллу. Об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, вскоре стороны подпишут новый трудовой договор. Соглашение 27-летнего итальянского хавбека будет рассчитано до середины 2029 года. Его заработная плата увеличится с шести до семи миллионов евро.

Барелла выступает в составе «нерадзурри» с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 31 встречу, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.