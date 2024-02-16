Моуринью назвал самое болезненное увольнение в карьере

Звездный португальский наставник Жозе Моуринью в разговоре с Рио Фердинандом вспомнил об отставке с поста главного тренера «Ромы».

«Увольнение из «Ромы» было самым болезненным в карьере. Я отдал этому клуб все. У меня были более выгодные предложения, чем в Риме. За эти несколько лет в «Роме» я отказался от работы в сборной Португалии. Еще у меня было отличное предложение из Саудовской Аравии», - рассказал «Особенный».

Напомним, что Моуринью занимал пост главного тренера римского клуба с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций. В январе текущего года Жозе был отправлен в отставку.