​Лофтус-Чик: «Мне нравится забивать»

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы. Два мяча забил Рубен Лофтус-Чик - для английского футболиста, похоже, становится нормой забивать в каждом матче именно по два мяча. Он и не скрывает, что ему приятно делать это:

- Мы контролировали этот матч, владели мячом. Я бы назвал фантастическим этот вечер, ведь я снова забил два гола. И мои голы очень помогли команде. Я доволен ими, доволен и нашей игрой в общем, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.