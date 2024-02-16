​Лукаку: «1:1 в Роттердаме - это хороший результат»

В европейском футболе прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» сыграла с нидерландским «Фейеноордом» и разошлась с ним миром. Единственный гол со стороны римского клуба забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он считает, что его команда добилась очень хорошего результата в гостевой игре.

- Конечно, хотелось бы выиграть, но и 1:1 в Роттердаме - это очень хороший результат. Соперник очень хорош у себя дома. Мы провели хороший матч, - цитирует слова Лукаку Forzaroma.it.

Ответный матч этих команд состоится уже через неделю, двадцать второго февраля.