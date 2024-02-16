​Пиоли: «Лофтус-Чик прогрессирует»

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы.

Первые два мяча в этом матче забил Рубен Лофтус-Чик, который присоединился к «Милану» прошлым летом. Наставник клуба Стефано Пиоли доволен прогрессом английского игрока:

- Рубен важен во время давления на штрафную площадь соперника и внутри ее. Он делает это все лучше и лучше по отношению к началу сезона, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.