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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Мне не хватало гола»

16 Февраля 2024 • 03:00 Комментировать

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы.

Последний мяч забил португальский нападающий Рафаэл Леау, красиво обыгравшийся с Тео Эрнандесом и потом пробивший в дальний угол ворот. Француз, таким образом, вернул Леау должок за передачу в матче с «Наполи».

- Мне не хватало гола. Но мне приятно сделать и хорошую передачу. К тому же, я чувствовал, что болельщики и так меня поддерживают. Они стали для меня почти моей семьей, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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