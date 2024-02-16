​Лукаку вошёл в тройку лучших бомбардиров за всю историю Лиги Европы

В европейском футболе прошли матчи 1/16 финала Лиги Европы, итальянская «Рома» сыграла с нидерландским «Фейеноордом» и разошлась с ним миром. Единственный мяч римского клуба в прошедшем матче забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Для него это был уже двадцать шестой гол в рамках второго по престижу клубного турнира футбольной Европы. По этому показателю Лукаку вышел на третье место в истории Лиги Европы (считая с 2009 года, когда турнир претерпел кардинальные изменения) , сравнявшись с баском Арицом Адурицом. Впереди с 30-ю голами лишь двое - Радамель Фалькао и Пьер-Эмерик Обамеянг.