​Пиоли: «Хорошо интерпретировали матч»

Итальянский «Милан» забил три безответных мяча французскому «Ренну», подтвердив статус фаворита в этой паре, и, в целом, одного из фаворитов второго по престижу клубного турнира футбольной Европы. События игры прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли:

- Мы правильно интерпретировали матч. Может, в первом тайме чуть торопили мяч, нам не хватало терпения и движения. Во втором тайме удалось создать хороший задел перед ответным матчем. Но еще ничего не решено, - цитирует слова наставника «Милана» pianetamilan.it

Ответный матч состоится уже через неделю, 22 февраля.