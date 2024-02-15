​Маркеджани: «Трудно выбрать фаворита в паре «Интера» с «Атлетико»

Бывший голкипер итальянской сборной, а также римского «Лацио», Лука Маркеджани, оценил шансы миланского «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором команде предстоит сыграть против мадридского «Атлетико»

- «Интер» выглядит как легкий фаворит, в матчах этого сезона команда неизменно показывала свою эффективность. Она играет быстро и технично, а в Европе это гарантия красивой игры. Но станет ли гарантией результата, не могу сказать, «Атлетико» тоже очень силен и очень успешен в такого рода турнирах. А Симеоне - очень неудобный тренер, -цитирует слова Маркеджани fcinter1908.it.