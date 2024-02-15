Мостовой: «В ситуации Миранчука в «Аталанте» проблема в тренере Гасперини»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В ситуации Миранчука в «Аталанте» проблема не в самом Алексее, а в тренере Гасперини. Я почему-то был уверен, что Миранчук не будет постоянно играть с этим наставником», — приводит слова Мостового Legalbet.

Эксперт отметил, что к Миранчуку нет никаких вопросов, особенно в последнее время.

В текущей кампании 28-летний полузащитник сыграл в 20 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет семь ассистов.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея в копилке 42 очка после 23 матчей.