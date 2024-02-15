Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: «В ситуации Миранчука в «Аталанте» проблема в тренере Гасперини»

15 Февраля 2024 • 22:41 Комментировать
Аталанта
...
Сассуоло
1 1.35 X 5.40 2 7.80
17.02 22:45

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В ситуации Миранчука в «Аталанте» проблема не в самом Алексее, а в тренере Гасперини. Я почему-то был уверен, что Миранчук не будет постоянно играть с этим наставником», — приводит слова Мостового Legalbet.

Эксперт отметил, что к Миранчуку нет никаких вопросов, особенно в последнее время.

В текущей кампании 28-летний полузащитник сыграл в 20 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет семь ассистов.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея в копилке 42 очка после 23 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Мостовой Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Февраля
13:19
Кураньи: «У Миранчука есть будущее в Европе»
14 Февраля
11:46
Каррера: «У Миранчука менталитет победителя»
12 Февраля
16:14
Мендеш: «В этом году Алексей Миранчук играет великолепно»
10:15
В «Аталанте» заявили, что Алексей Миранчук стал для клуба фундаментальным футболистом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА САССУОЛО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.02.24 в 21:00
Торино Торино
Лечче Лечче
1.69 3.40 5.40
Видео
16.02.24 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Салернитана Салернитана
1.14 7.60 16.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
22:58 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Трудно выбрать фаворита в паре «Интера» с «Атлетико»
22:41 · Италия. Серия А
Мостовой: «В ситуации Миранчука в «Аталанте» проблема в тренере Гасперини»
22:07 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Матчи «Интера» с «Миланом» - товарищеские, настоящий враг это «Ювентус»
20:03 · Италия. Серия А
Нападающий «Аталанты» перешёл в клуб МЛС
18:12 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» связался с агентом звёздного аргентинца
17:05 · Англия. Премьер-лига
Барелла отказался переходить в «Манчестер Сити»
15:35 · Италия. Серия А
​Моуринью резко высказался о боссах «Ромы», которые его уволили
15:09 · Италия. Серия А
«Наполи» обеспокоен формой Осимхена перед матчем с «Барселоной»
14:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» мечтает о трансфере полузащитника «Реала»
13:19 · Италия. Серия А
Кураньи: «У Миранчука есть будущее в Европе»
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить футболиста «Ювентуса»
10:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продать своего защитника за 75 миллионов евро
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника сборной Франции
04:52 · Англия. Премьер-лига
Кудичини: «Конте выбил из Лофтус-Чика всю дурь» 1
04:36 · Италия. Серия А
​«Город чудес» - Клозе романтично поздравил «Лацио»
Все новости
Рекомендуем