​Моуринью: «Матчи «Интера» с «Миланом» - товарищеские, настоящий враг это «Ювентус»

Экс-наставник миланского «Интера» Жозе Моуринью не считает «Милан» главным соперником своего бывшего клуба. По его словам, гораздо более принципиальным является соперничество с туринским «Ювентусом» - самым титулованным клубом итальянского футбола.

- Настоящий враг «Интера» - это не «Милан», а «Ювентус». Помню свой первый матч в качестве наставника «Интера» против «Милана» - мне эти матчи никогда не казались дерби, а почти товарищескими. В то же время, выходя на поле против «Ювентуса», сразу чувствовалось - между этими командами есть серьезные исторические противоречия, - цитирует слова Моуринью pianetamilan.it.

С Моуринью «Интер» выиграл в 2010 году Лигу чемпионов, в том же году клуб выиграл чемпионат и Кубок Италии, став последним итальянским клубом, сделавшим «требл».