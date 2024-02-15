Нападающий «Аталанты» перешёл в клуб МЛС

«Орландо Сити» объявил о переходе нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля.

Контракт с 32-летним футболистом подписан на три года, а сумма трансфера составила один миллион евро.

Муриэль выступал за «Аталанту» с 2019 года, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне на счету форварда сборной Колумбии 25 матчей, в которых он забил шесть голов. Всего на его счету 184 матча за клуб из Бергамо, 68 забитых мячей и 28 результативных передач.

«Орландо Сити» в прошлом сезоне MLS занял второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Новый сезон клуб начнет 25 февраля домашним матчем против «Монреаля».